Stuttgart (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 8 hat es einen schweren Autounfall mit drei Verletzten und vier beteiligten Fahrzeugen gegeben. Ein 41-jähriger Autofahrer wollte am Samstagabend in Stuttgart auf die Autobahn auffahren und kam aus noch ungeklärter Ursache gegen den neben ihm fahrenden Wagen eines 21-Jährigen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin schleuderte das Auto des 41-Jährigen über alle drei Fahrstreifen nach links auf die Autobahn. Dort prallte es gegen den Wagen einer 19-jährigen Fahrerin und ihrer 22 Jahre alten Beifahrerin. Diese kamen daraufhin ebenfalls ins Schleudern, streiften das Auto eines 55-Jährigen und seiner beiden 16-jährigen Mitfahrer.

Das Auto des 41-Jährigen kam noch immer nicht zum Stehen. Mit dem Heck prallte es zunächst gegen die Mittelbetonwand der Autobahn und rutschte danach wieder nach rechts in Richtung Standstreifen. Auf dem Weg dorthin streifte es noch den Wagen des 55-Jährigen und seiner beiden Mitfahrer. Der 41 Jahre alte Mann und die 22 Jahre alte Autofahrerin, deren Wagen auf dem Dach liegen blieb, wurden laut Polizei schwer verletzt. Leicht verletzt wurde die 19-Jährige Beifahrerin. Die anderen vier Personen blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 26 000 Euro.

