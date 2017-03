Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Unfall, der sich am Freitag (10.03.2017) kurz vor Mitternacht in der Friedrichstraße ereignet hat, sind zwei Personen leicht verletzt worden. Der Schaden beträgt circa 85.000 Euro. Ein von der Schillerstraße nach links in die Friedrichstraße abbiegender 18-Jähriger kam offensichtlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem BMW ins Schleudern und prallte gegen drei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Im Pkw des Unfallverursachers erlitt ein 20-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen. In einem geparkten Porsche wurde ein 37-Jähriger leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Anzeige