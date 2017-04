Stuttgart-Süd (ots) - Eine 84-jährige Frau ist am Montagvormittag an der Stadtbahnhaltestelle Bopser von einer Stadtbahn der Linie U7 angefahren und verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Frau stieg gegen 8.15 Uhr aus der Stadtbahn aus und überquerte anschließend die Gleise. Dabei übersah sie offenbar die Stadtbahn, die bereits wieder angefahren war. Auch das optische Warnsignal und das Klingeln der Stadtbahn nahm die 84-Jährige offenbar nicht wahr.

