Stuttgart (dpa) - Die Diskussion über mögliche Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge in Stuttgart lässt laut einer Studie einige Autokäufer zurückschrecken. Ein Viertel der Befragten gab an, dass sie ihren anstehenden Kauf hinauszögern wollten, um die weitere Entwicklung abzuwarten. Das teilte die Deutsche Automobil Treuhand am Mittwoch in Stuttgart mit, die die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) mit einer repräsentativen Umfrage beauftragt hatte. Gut zwei Drittel der rund 1000 Befragten zeigte sich hingegen von der Diesel-Diskussion unbeeindruckt.

Die baden-württembergische Landesregierung hatte im Februar Fahrverbote ab dem Jahr 2018 in