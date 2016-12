Stuttgart (eh) - 2015 war in finanzieller Hinsicht ein gutes Jahr für die Stadt. Wie aus dem jetzt vorgelegten Rechnungsabschluss hervorgeht, steht unterm Strich ein Plus in Höhe von 245,2 Millionen Euro. Das ist fast das Zehnfache dessen, was die Kämmerei ursprünglich erwartet hatte.

Die Bilanzsumme hat sich um 204 Millionen Euro auf 9,21 Milliarden Euro erhöht. Hierzu zählt das Finanzvermögen, das um 72,2 Millionen Euro angestiegen ist und zum Jahresende 2015 bei 4,20 Milliarden Euro lag. Das Sachvermögen hat sich um 56,8 Millionen Euro auf 4,54 Milliarden Euro erhöht. Erfreulich haben sich die Gewerbesteuereinnahmen