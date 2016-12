Von Elke Hauptmann





Stuttgart - Der Tunnel Bad Cannstatt ist gestern nach 33-monatiger Bauzeit durchschlagen worden. Mit einem symbolischen Akt feierten die Bahn und ihre Partner einen „weiteren wichtiger Baustein für das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm“, wie Bahnchef Rüdiger Grube betonte.

Ein Knirschen, ein Poltern, dann fallen die ersten Steine. Kurz darauf ruckelt lautstark eine Baggerschaufel durch das Loch in der Felswand und hinterlässt eine dicke Staubwolke. Heller und heller wird schließlich der Lichtschein, der durch die immer größer werdende Öffnung in der Wand fällt. Es ist vollbracht: Die Oströhre des Tunnels Bad Cannstatt ist durchbrochen - direkt unter dem Kriegsberg, wo sich der Nordkopf des künftigen Tiefbahnhofs anschließen wird. Es ist der erste Tunnelschlag für das Bahnprojekt Stuttgart 21 in der Landeshauptstadt. Entsprechend euphorisch feiern die Projektpartner dieses Ereignis. Bahnchef Rüdiger Grube spricht von einem „emotionalen Höhepunkt“: „Stuttgart 21 ist ein Gewinn für Stuttgart, die Region, das Land und für ganz Deutschland und Europa.“ Das Projekt werde die Attraktivität der Schiene enorm erhöhen, Stuttgart eine Fläche von 100 Hektar schenken und Vorteile für jährlich mehr als zehn Millionen Reisende im Fernverkehr der Bahn bringen.

Innenminister Thomas Strobel sieht in dem Akt gleichermaßen „einen Mosaik- und Meilenstein“. Dass die Mineure schon nach 1000 Tagen und damit das Ziel früher als geplant erreicht haben, nähre die „Hoffnung und Zuversicht, dass der ambitionierte Terminplan gehalten werden kann“. Norbert Barthle, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, verweist darauf, dass mit dem Tunnel der Eisenbahnverkehr in Stuttgart überwiegend unter die Erde verschwindet. „Die Lärmbelastung für Anwohner sinkt dadurch, zugleich werden attraktive Flächen zur städtebaulichen Nutzung frei.“ Auch Manfred Leger, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Projektgesellschaft, ist die Freude ins Gesicht geschrieben. „Es geht vorwärts im Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Diesem ersten Tunneldurchschlag am künftigen Hauptbahnhof werden noch einige weitere folgen.“ Im Übrigen habe man im Tunnel Bad Cannstatt auch die erste Anhydrit-Linse erfolgreich durchfahren, fügt er stolz hinzu. Sie habe „große Hochachtung“ vor den zeitweise bis zu 300 Arbeitern, bedankt sich Tunnelpatin Simone Hermann.

Der im März 2014 begonnene Tunnel Bad Cannstatt ist mit seinen 3,5 Kilometern Länge Teil des neuen, überwiegend unterirdischen Schienenrings mit einer Gesamtlänge von knapp 60 Kilometern. Er verbindet den Cannstatter Bahnhof mit dem künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof über zwei eingleisige Röhren, die im bergmännischen Verfahren hergestellt werden. Die Trasse führt über eine neue Neckarbrücke; unterhalb von Schloss Rosenstein verschwindet der Tunnel in der Erde. Die Mineure haben, ausgehend von einem 26 Meter tiefen Schacht im Nordbahnhofviertel, insgesamt in beide Richtungen schon mehr als 5600 Tunnelmeter gegraben, gebohrt und gesprengt. Dabei ist rund 370 000 Kubikmeter Aushub angefallen, der zum Großteil über den Umschlagplatz am Nordbahnhof per Güterzug abtransportiert wurde.

Das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 kritisiert den Tunneldurschlag als Ablenkungsmanöver. Die Bahn versuche damit nur, der Öffentlichkeit eine heile Welt des Projekts vorzugaukeln.