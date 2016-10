Stuttgart (dpa/lsw) - Die Fluglinie Tuifly kehrt nach den massiven Ausfällen der Vortage wieder zum normalen Betrieb zurück. Am Sonntag sollten 114 Flüge starten - bis zum Mittag waren bereits rund 50 in der Luft, wie ein Sprecher der Airline aus Hannover sagte. Auch die Flüge der Airline, die am Stuttgarter Flughafen und in Baden-Baden geplant waren, sollten laut Ankündigung regulär abheben. Noch am Samstag hatte Tuifly alle sechs Starts von Stuttgart abgesagt.

Vereinzelt sollten nach Angaben der Fluggesellschaft noch Verzögerungen möglich sein. Die Zahl der Krankmeldungen bei den Besatzungen gehe weiter zurück, sagte der Sprecher. Man gehe davon