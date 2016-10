Stuttgart (dpa/lsw) - Die von kurzfristigen Krankmeldungen ihrer Mitarbeiter betroffene Fluglinie Tuifly hat auch am Samstag alle geplanten Flüge am Stuttgarter Airport abgesagt. Sechs Flüge mit Reisezielen auf den Kanarischen Inseln, den griechischen Inseln Korfu und Rhodos sowie auf Ibiza sind nach Informationen des Flughafens gestrichen. Passagiere mit Tickets für Flüge am Sonntag sollen dagegen aufatmen können: Die Airline hat den Start von bundesweit 115 Flügen und einen weitgehend normalen Betrieb angekündigt. Tui und die arabische Fluggesellschaft Etihad verhandeln derzeit über einen geplanten Airline-Verbund. Arbeitnehmervertreter befürchteten