Stuttgart (red) - Spaziergängerinnen haben heute vor einer Woche in einem Waldstück an der Bergheimer Steige einen toten Mann gefunden. Zunächst schienen die Ermittlungen unkompliziert, immerhin konnte ein Auto, das auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt gewesen ist, eindeutig dem Verstorbenen zugeordnet werden. Doch die Untersuchungen gerieten ins Stocken. Weil die Identität des etwa 60-Jährigen auch gestern noch nicht geklärt werden konnte, ging die Polizei an die Öffentlichkeit.

Die Todesursache stehe noch nicht exakt fest, nach derzeitigen Erkenntnissen könne ein Verbrechen ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher gestern. Der Unbekannte wurde von den beiden Frauen am Samstag, 6. Mai, gegen 18.25 Uhr im Unterholz unterhalb der Solitude gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann mit einem silbergrauen Kia Ceed Kombi mit Hamburger Kennzeichen unterwegs gewesen ist. Dabei handelt es sich um einen Mietwagen, der in Stuttgart von einem Holländer angemietet wurde. Ob es sich bei diesem um den Toten im Wald handelt, ist noch unklar. Ermittlungen zufolge könnte der Tote Bezüge in die Niederlande gehabt haben. Die Beamten fanden das Auto von Weilimdorf kommend auf dem rechten Parkplatz an der Bergheimer Steige. Der Unbekannte hat eine hohe Stirn und bräunliche Haare. Er trug ein hellblaues Feincordhemd, eine blaue Jeans und braune Schuhe. Aufgrund der ungeklärten Identität des Mannes sucht die Polizei nun Zeugen, die am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr Beobachtungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kia oder dem Mann, gemacht haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/ 8990 5778 zu melden.