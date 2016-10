Stuttgart (seb) - In der Nacht auf Sonntag ist ein junger Mann in Bad Cannstatt von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Mittlerweile ist seine Identität geklärt: Bei dem Opfer handelt es sich um einen 33-Jährigen aus dem Elsass. Er war am Samstagabend auf dem Volksfest zu Gast und wollte offenbar zurück zu seinem Reisebus.

Der Franzose, der keinerlei Ausweispapiere bei sich hatte, konnte zunächst nicht identifiziert werden. Gestern gelang es der Polizei jedoch, die SIM-Karte seines Handys auszulesen und so die Personalien des Opfers zu ermitteln.

Der Mann war mit einer Besuchergruppe aus dem