Stuttgart (mas) – Trauriges Ende eines Partyabends auf der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart: Dort wo sich ein Club an den nächsten reiht, fand am Samstag auch ein Fuchs seinen Weg vorbei an den Türstehern. Mitarbeiter und Besucher der Disco „Seven“ meldeten der Polizei gegen 23 Uhr, dass ein Fuchs sich einfach an der Schlange vorbeigedrängelt habe und in den Club marschiert sei. Rasch machte sich das Tier allerdings wieder vom Acker. Was die Ursache dafür war, kann nur geraten werden: Dass kein Discofox getanzt wurde, er eigentlich in den „Rohbau“ – der nur ein paar Häuser entfernt ist – wollte oder, wie die Polizei vermutet, die Musik einfach zu laut