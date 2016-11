Stuttgart (eh) - Im Theater Rampe wird morgen feierlich der „Rosa Detlef“ verliehen. Mit dem Toleranzpreis wird besonderes Engagement rund ums Thema Homosexualität gewürdigt. Einer der Nominierten ist der Ex-Fußballer Thomas Hitzlsperger.

Schon zum siebten Mal wird der Preis von der Metropolitan Community Church (MCC) verliehen, doch erst jetzt rückt die Ehrung ins Rampenlicht. Was wohl an den potenziellen Preisträgern in diesem Jahr liegt: Aus vielen Vorschlägen aus der Bevölkerung hat die Jury - bestehend aus der früheren Stuttgarter Sozialbürgermeisterin Gabriele Müller-Trimbusch, Travestie-Künstlerin Frl. Wommy Wonder sowie