In allen Städten – getestet wurde in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig und München – führten die Strecken jeweils von wichtigen Punkten wie dem Hauptbahnhof, Flughafen oder von bekannten Restaurants zu anderen innerstädtischen Zielen.

Auf insgesamt fünf verschiedenen Touren absolvierten die Prüfer vom 6. bis 10. Juni 2016 in Stuttgart mehrmals ihre Testfahrten – mit einem durchaus positiven Gesamtresultat. Für vier Routen gab es die Testnote gut, einmal sogar sehr gut. Bei allen Fahrten in Stuttgart war das Taxameter ordnungsgemäß eingeschaltet, in den meisten Fällen wurde der kürzeste Weg gefahren. Taxis waren an allen Ständen verfügbar. Auch die Pünktlichkeit überzeugte die Tester in der Landeshauptstadt. Bei allen telefonischen Bestellungen traf das Fahrzeug zur angegebenen Zeit ein. Alle Fahrer waren zudem beim Ein- und Ausladen des Gepäcks behilflich. Fahrer und Autos wirkten gepflegt, bis auf eine Ausnahme waren die Taxifahrer freundlich und eine Verständigung problemlos möglich.

Doch die Tester fanden auch einige Kritikpunkte: Bei zwei Fahrten gab es Umwege von jeweils 15,1 Prozent. Ein Viertel der Fahrer kannte das Ziel nicht auf Anhieb. In einigen Fahrzeugen war kein sichtbarer Aufkleber „Bitte anschnallen“ vorhanden oder es gab keine entsprechende Aufforderung des Fahrers. Ein Taxifahrer telefonierte ohne Freisprechanlage, bei drei Touren wurden die laute Musik oder private Telefonate als störend empfunden. In allen Fahrzeugen war zudem die Tarifübersicht nicht gut sichtbar angebracht. Bei einer Fahrt musste der Tester selbst Geld in einer Tankstelle wechseln, weil der Fahrer nicht auf 50 Euro herausgeben konnte.

In Deutschland befördern etwa 50 000 Taxis mehr als eine Million Fahrgäste pro Tag – mehr als die Hälfte davon nach einem alkoholreichen Abend. 20 Prozent nutzen das Taxi als Bindeglied zu einem anderen Verkehrsmittel. Dabei dauert die Fahrt im Schnitt nur zehn bis 13 Minuten.