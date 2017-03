Stuttgart (pol) - Der Tatverdächtige, der am 08.03.2017 vormittags eine Bank an der Straße am Asemwald überfallen hatte, hat sich gestern bei der Polizei gestellt. Der 54 Jahre alte Mann hatte bei dem Überfall mehrere Tausend Euro erbeutet und war zunächst geflüchtet. Der geständige Mann gab in einer ersten Vernehmung an, dass er sich nach dem Überfall einen Urlaub in Norddeutschland gegönnt habe. Einen geringen Teil der Beute hatte er noch bei sich. Der 54-jährige wohnsitzlose Deutsche, gegen den bereits ein Haftbefehl besteht, wird im Laufe des Tages dem zuständigen Richter vorgeführt.

