Stuttgart (pol) - Taschendiebe waren am Sonntag im Bereich des Hauptbahnhofs Stuttgart am Werk, wie die Polizei mitteilt. Gegen 7 Uhr stahlen Unbekannte in der Haupthalle den Koffer einer 53-Jährigen im Wert von rund 2500 Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Wenig später wurde einem 60-Jährigen gegen 8 Uhr auf Höhe der Marktstation eine Tasche entwendet. Inhalt des Gepäckstückes waren ein Laptop und ein Smartphone im Wert von rund 2300 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

