Stuttgart (red) - Drei Unbekannte haben am Mittwoch eine Tankstelle am Rotweg in Zuffenhausen überfallen. Die maskierten Täter betraten gegen 21.40 Uhr den Verkaufsraum, bedrohten den allein anwesenden Kassierer mit einer Schusswaffe und raubten aus der Kasse mehrere Hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie über einen Fußweg entlang des Feuerbachs. Die Gesuchten sind circa 20 Jahre alt, waren mit Sturmhauben maskiert und trugen helle Handschuhe. Besonders auffällig war der bewaffnete, rund 1,75 Meter große Mann: Er trug ein graues Basecap, ein schwarz-weiß gemustertes Halstuch und einen Trainingsanzug mit dem Logo des Pariser