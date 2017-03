Stuttgart - Der Tafelladen in der Stuttgarter Innenstadt ist eine wichtige Anlaufstelle für all jene, die mit wenig Geld über die Runden kommen müssen - und unverzichtbar für die Schwäbische Tafel, sagt Edgar Heimerdinger, der Vorstandsvorsitzende des Vereins. Doch das Gebäude in der Hauptstätter Straße 75 soll abgerissen werden. Ein neues Domizil muss dringend her - die Suche nach einem Ersatz gestaltet sich aber schwierig.

Eine volle Einkaufstausche für ein paar Euro - „das hilft mir sehr“, sagt ein Mittsiebziger und packt Orangen, Gurken, Paprika, Joghurt, Kaffee und Brot in seinen