Rémy Kouakou Kouame aus Montepellier und Ramona Staffeld aus Melbourne sind bekannte Größen in der internationalen Swingszene. Von ihrer Erfahrung können an diesem Wochenende vor allen Dingen Swingtänzer profitieren, die die schon einige Zeit tanzen. In vier Workshops vermitteln Rémy und Ramona nicht nur neue „Moves“, sondern vor allen Dingen, wie man ausdruckstark die Musik im Tanz interpretiert. Zum Auftakt der Party am Samstagabend lädt der Veranstalter alle, die schon immer einmal Swingtanzen ausprobieren wollten, zu einem kostenlosen Lindy-Hop-Schnupperkurs ein. Ab 21 Uhr steigt die große Party mit Livemusik und Darbietungen von Rémy und