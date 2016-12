Stuttgart (dpa/lsw) - Südwestmetallchef Stefan Wolf sieht den Südwesten angesichts des Schwenks hin zu Elektromobilität vor tiefgreifenden Veränderungen. „Wir stehen in Baden-Württemberg vor einem massiven Strukturwandel“, sagte der Chef des Arbeitgeberverbands der Metall- und Elektroindustrie der Deutschen Presse-Agentur. „Die Produktion in der Fahrzeugindustrie wird in 20 Jahren komplett anders aussehen.“

Gewerkschafter warnten zuletzt vor Arbeitsplatzverlusten durch den Wandel hin zu E-Autos. Der IG Metall zufolge arbeiten 880 000 Menschen im Fahrzeugbau, davon etwa 250 000 in der Antriebstechnik. IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger sagte: „Wir dürfen jetzt nicht in Hektik verfallen.“ Die IG Metall sei dabei, sauber zu analysieren und ihre Schlüsse zu ziehen.

