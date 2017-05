Stuttgart (dpa/erb) - Die Firmen im Südwesten beurteilen ihre Lage trotz der Unsicherheiten in Großbritannien und den USA immer positiver. „Die Auftragseingänge nehmen aktuell sogar noch zu“, sagte der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), Wolfgang Grenke, gestern in Stuttgart. „Wir gehen davon aus, dass der gute Nachfragetrend noch weiter an Breite gewinnt.“

