Stuttgart (lsw) - Baden-Württembergs Maschinenbauer trotzen einem Abwärtstrend. Während die Branche in Deutschland im vergangenen Jahr ein Auftragsminus von zwei Prozent hinnehmen musste, verbuchten die Südwest-Firmen ein Plus von zwei Prozent. Das teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau gestern mit. Die Südwest-Branche sei stark etwa in Werkzeug- und Präzisionsmaschinen - die seien von der gut laufenden Autobranche stark nachgefragt, erklärte VDMA-Landeschef Dietrich Birk. Mit 305 000 Beschäftigten zählt der Maschinenbau im Südwesten zu den wichtigsten Branchen. Die Inlandsnachfrage trieb die Geschäfte der Südwest-Firmen den Angaben zufolge hoch, und zwar um sechs Prozent. Bestellungen aus dem Ausland legten nur um ein Prozent zu. Auf Bundesniveau war das Abschneiden hingegen mäßig, zum Jahresende brachen die Zahlen gar ein - minus 15 Prozent waren es im Dezember verglichen mit dem Vorjahresmonat. Der VDMA erklärte das mit politischen Unsicherheiten. Die US-Präsidentschaftswahl und die Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, hätten die Kunden der exportorientierten Schlüsselindustrie verunsichert, „so dass sicher der eine oder andere Investor seine Aufträge geschoben hat“, sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Ein ganz anderes Bild gab es hingegen im Südwesten, im Dezember stiegen die Aufträge um 24 Prozent. Allerdings lässt sich aus solchen Monatswerten eines Landesverbandes nicht unbedingt die Lage in der Branche ableiten, da die Werte oft von einzelnen Großaufträgen nach oben gezogen werden. Im letzten Quartal 2016 lag das Südwest-Plus bei zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

