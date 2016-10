Von Jan-Philipp Schütze





Stuttgart - Arbeitsrecht, Privates Bankrecht, Grundlagen des Kartellrechts - rechtswissenschaftliche Lehrveranstaltungen an der Uni gelten gemeinhin als staubtrocken und nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Dass dem nicht immer so ist, beweist Prof. Dr. jur. Christina Escher-Weingart. „Im Hörsaal muss es nicht bierernst zugehen“, sagt die 54 Jahre alte Dozentin der Uni Hohenheim. „In meinen Vorlesungen gehört es dazu, dass man miteinander Spaß hat. Man sollte bereit sein, auch mal etwas Ungewöhnliches zu machen.“

So wie am kommenden Mittwoch. Dann wird die Direktorin des Instituts für Rechts- und Sozialwissenschaften ihr Rednerpult im Hörsaal gegen die Plattenteller in der Stuttgarter Diskothek Perkins Park eintauschen und zum ersten Mal in ihrem Leben als DJane auftreten. „Professorennacht“ nennt sich die ungewöhnliche Partyreihe, bei der Hochschuldozenten verschiedener Fakultäten im musikalischen Wettstreit gegeneinander antreten. Neben Escher-Weingart wird Professorin Marion Büttgen (Wirtschaftswissenschaften) die Uni Hohenheim repräsentieren, die Uni Stuttgart wird vertreten von den Professoren Ullrich Martin (Bauingenieurwesen), Wolfgang Burr (Wirtschaftswissenschaften) und Manfred Bischoff (Bauwesen). 15 Minuten haben sie jeweils Zeit, um das Publikum zum Tanzen und Jubeln zu bringen. Wer am Ende den lautesten Beifall erhält, darf sich fortan mit dem „Goldenen Notenschlüssel“ rühmen. Ins Leben gerufen wurde die „Professorennacht“ von Gunnar Larsson vor zehn Jahren an seinem früheren Studienort Tübingen. Mit der Zeit folgten Partys in weiteren Städten, darunter Berlin, Hamburg, Dresden, Heidelberg und Konstanz sowie eine Auflage im niederländischen Maastricht. „In den letzten Jahren haben wir immer wieder Anfragen von Stuttgarter Studenten bekommen, die von der Professorennacht Tübingen begeistert waren“, berichtet Larsson. „Nachdem wir unser Netzwerk vor Ort etwas mehr ausgebaut hatten, wagen wir es dieses Jahr nun endlich auch in Stuttgart.“

Escher-Weingart, die sich selbst nicht der „Generation Disco“ zuordnet, hat ihre Playlist für den Abend bereits fertiggestellt. „Sie spannt einen breiten Bogen von den 50ern bis heute.“ Mit dabei sind unter anderem „Surfin‘ USA“ von den Beach Boys, „Uptown Girl“ von Billy Joel und „The Lazy Song“ von Bruno Mars. „Es sind Lieder, die ich gerne höre und die mich repräsentieren. Nicht solche, bei denen ich denke, dass es den meisten Applaus gibt.“

Professor Manfred Bischoff hat ebenfalls noch keine Erfahrungen als DJ gesammelt. Trotzdem sagte er spontan zu, als er von seinen Studenten für einen Auftritt vorgeschlagen wurde. „Es ist eine tolle Möglichkeit, die Studenten mal auf einer anderen Ebene kennenzulernen“, sagt der 48-Jährige. Der Leiter des Instituts für Baustatik und Baudynamik will als DJ Statikman sowohl Partyklassiker als auch moderne Stücke zum Besten geben. „Ich hoffe, dass es eine tolle Party wird.“ Los geht es um 21 Uhr, vorher bekommen Bischoff und seine Mitstreiter eine technische Einweisung, damit beim Auflegen nichts schiefgeht. Während den Auftritten steht ihnen der professionelle DJ Caniggia aus Berlin zur Seite, als Stargast wird der Stuttgarter Rapper Danju auftreten.

Bei früheren Auflagen der „Professorennacht“ wagten sich die Dozenten zum Teil ans Stagediving und andere Showeinlagen, um das Publikum zum Ausflippen zu bringen. Escher-Weingart will auf solche Experimente lieber verzichten. „Ich bin keine begnadete Discotänzerin“, gesteht sie. Auch über einen Künstlernamen habe sie sich bislang keine Gedanken gemacht. „DJane Justitia wäre aber sicher eine Option.“