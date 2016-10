Von Sebastian Steegmüller

Wonsan – Exakt 7198 Mal hat sich Klaus Renz bereits in die Tiefe gestürzt. Seinen letzten Fallschirmsprung absolvierte der Weltmeister erst am vergangenen Sonntag. „Deshalb habe ich die Anzahl exakt parat“, sagt der 48-Jährige am Dienstag, der am 11. November 1984 das erste Mal in seinem Leben die Reißleine gezogen hat. In den vergangenen drei Jahrzehnten reiste er rund um den Globus, sprang von Wolkenkratzern, aus rund 10 000 Meter Höhe und sogar über beiden Polen ab. Kurz um: Außergewöhnliche Sprünge sind für den Routinier nichts Neues mehr. Und dennoch kann man ihn immer noch hinter dem Ofen hervorlocken: mit besonderen Zielen. „Sie machen mittlerweile den Reiz aus“, sagt Renz. „Etwas schaffen, was noch keiner geschafft hat. Dort hingehen, wo noch keiner vor mir war.“ Es müsse nicht immer höher, schneller und weiter sein.

Sein 7195. Sprung passt perfekt in dieses Anforderungsprofil. Schwierig sei er nicht gewesen und dennoch bleibe er für immer außergewöhnlich: Mit drei Kollegen, einem Amerikaner und zwei Tschechen, durfte Renz am Sonntag, 25. September, als erster Ausländer überhaupt über Nordkorea abspringen. „Dem am besten abgeschotteten Land der Welt.“ Umstände, die genau nach dem Geschmack des Extremsportlers sind. Als er erfuhr, dass für die Einweihung eines Flughafens vier Fallschirmspringer aus aller Welt gesucht werden, hat er sich sofort beworben und wohl aufgrund seines Lebenslaufes die Zusage bekommen.

Innerhalb von dreieinhalb Wochen erhielt Renz ein Visum. Anschließend flog er mit einer Linienmaschine über Peking nach Pjöngjang. Was dann kam, hat auch ihn überrascht: Nicht im Bus-Shuttle, sondern im VIP-Hubschrauber – ausgestattet mit luxuriösen Drehsesseln – ging es zum „Air Festival“ ins 200 Kilometer westlich gelegene Wonsan. „Unser Formationssprung aus 3000 Metern Höhe war dort einer der Höhepunkte.“ 15 000 Zuschauer seien begeistert gewesen. „Auch der Presserummel nach der Landung war enorm.“

Diktator Kim Jong-un, mit dem Renz zu gerne ein Selfie gemacht hätte, war bei der Flugschau zwar nicht anwesend. Der Fallschirmspringer, der sich in Nordkorea als Botschafter seines Sports sah, ist sich dennoch bewusst, dass sein Auftritt für Propagandazwecke genutzt werden könnte. Ebenso, dass man seiner Gruppe die heile Welt vorspielen wollte. „Wir wurden ständig von zwei Touristenführern begleitet, die darauf achteten, was fotografiert wird, welche Wege wir gehen. Es gab klare Instruktionen, wann keine Aufnahmen gemacht werden durften.“ Man habe nur die „Glanzseiten“ mit dem neuen Flughafen, einer großen Feier und dem modernen Hotelkomplex zu sehen bekommen, sei mit Bussen ausschließlich zu den vorzeigbaren Straßen der Städte chauffiert worden. Dabei durften die obligatorischen Verbeugungen vor den Statuen verstorbener Diktatoren natürlich nicht fehlen „Wenn man in solch ein Land reist, dann weiß man, dass hier andere Regeln herrschen und man sich anzupassen hat. Das bedeutet aber nicht, dass man damit einverstanden ist.“

Klaus Renz ist auch nicht entgangen, dass die Häuserzeilen, die in Pjöngjang und Wonsan etwas abseits der erlaubten Touristenroute liegen, marode sind. Wie es um Nordkorea wirklich bestellt ist, wurde ihm aber erst bei seinem Fallschirmsprung bewusst. „Im Hinterland sind auf den Straßen keine Autos, keine Traktoren und keine Lastwagen unterwegs. Alles steht dort quasi still.“

