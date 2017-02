Stuttgart (dpa/lsw) - Der neue Feinstaubalarm in Stuttgart ist am Sonntag mit Werten unter dem erlaubten Grenzbereich gestartet. Am frühen Morgen wurden am besonders belasteten Neckartor zeitweise 46 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen, wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) hervorgeht. Erlaubt sind 50 Mikrogramm. Der Tagesmittelwert am Samstag lag demnach bei 42 Mikrogramm.

Der jüngste Alarm gilt seit der Nacht zum Sonntag. Bereits seit Samstagabend sind die Stuttgarter zudem aufgerufen, sogenannte Komfortkamine nicht anzufeuern. Das Ende des Alarms ist nach Angaben der Stadt am Montag um 24.00 Uhr.

Nach Wetterprognosen des Deutschen Wetterdienstes dürfte sich der Alarm aber nur kurz halten. Er könnte demnach bereits in der Nacht zum Dienstag ausgesetzt werden. Anschließend soll es stürmisches Wetter geben, das die Atmosphäre von Luftverschmutzungen reinigt.

