Stuttgart (dpa/lsw) - Der aktuelle Feinstaubalarm in Stuttgart endet in der Nacht zum Heiligabend. „Es sieht momentan danach aus, dass sich die Wetterlage zum Wochenende deutlich ändert“, erklärte der Leiter der Stuttgarter Niederlassung des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Uwe Schickedanz, am Dienstag. Ein Tiefdruckgebiet sorge dann für Niederschlag. Bis Freitag, 24.00 Uhr, sind Autofahrer noch aufgerufen, den Wagen stehenzulassen. Auch sogenannte Komfortkamine sollen nicht genutzt werden. Auch in den Weihnachtsferien wird die Stadt wegen des geringeren Verkehrsaufkommens keinen Alarm ausrufen.

Der Alarm wird ausgelöst, wenn die Wetterlage einen eingeschränkten Luftaustausch im Stuttgarter Talkessel erwarten lässt. Am besonders belasteten Messpunkt Neckartor lag der durchschnittliche Feinstaubwert nach jüngsten Daten vom Montag bei 59 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Der Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm.

Anzeige