Stuttgart (dpa) - Das Stuttgarter Ballett hat mit reichlich Erotik in gleich vier Choreographien den ersten Premierenabend des Jahres gemeistert - vor einem am Ende restlos begeisterten Publikum. Als Star der Compagnie tanzte Friedemann Vogel zur hellen Freude seiner Fans das Kultstück «Boléro» in der Choreographie von Maurice Béjart von 1961. Der Abend unter dem Titel «Verführung» brachte am Freitag aber auch eine Uraufführung sowie andere Neuheiten der renommierten Balletttruppe.

In «Dark Glow» (Düsteres Glühen) ging Choreographin Katarzyna Kozielska, eine Entdeckung von Intendant Reid Anderson, der hypnotisierenden Kraft der Technik nach. Zur