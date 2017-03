Stuttgart (dpa/lsw) - Polizisten haben in der Wohnung eines 35 Jahre alten Mannes in Stuttgart kinderpornografisches Material gefunden. Bei der Durchsuchung am Dienstag wurden diverse Speichermedien sichergestellt, wie ein Polizeisprecher in einer Mitteilung am Mittwoch erklärte. Der 35-Jährige stehe im Verdacht, die Inhalte im Internet in Umlauf gebracht zu haben. Nach der Überprüfung seiner Personalien sei der Tatverdächtige wieder entlassen worden. Es erwartet ihn nach Auskunft der Polizei eine Anzeige wegen Verbreitens von Kinderpornografie.

