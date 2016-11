Stuttgart - Zwei Präsidentschaftswahlen bestimmen derzeit die deutschen Medien. Eine geht in wenigen Tagen in den USA über die Bühne, zur Wahl stehen Hilary Clinton und Donald Trump. Zugegeben, derzeit die spannendere Kiste, aber auch in Deutschland wird bald gewählt. Und zwar am 12. Februar 2017. Gesucht wird ein Nachfolger für Joachim Gauck. Geboten werden ein gutes Gehalt - 214 000 Euro im Jahr, ein repräsentatives Domizil - wahlweise eine Villa in Bonn oder ein Schloss in Berlin - und bis zu 180 Mitarbeiter, die der einen oder anderen Ruck-Rede den letzten Schliff geben. Wagen, Fahrer, Haushaltspersonal —