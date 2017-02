Deutschlands Schadstoff-Hotspot nahe der Kreuzung Neckartor lag demnach auch beim Jahresmittelwert der Stickstoffdioxidbelastung ganz vorn. Ähnlich hohe Werte wurden 2016 nur in München an der Landshuter Allee gemessen.

Bundesweit wurde im Jahresmittel der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxide pro Kubikmeter Luft an 57 Prozent der Messstationen an stark befahrenen Straßen überschritten, wie das UBA ermittelte. „Seit Jahrzehnten gefährdet Stickstoffdioxid unsere Gesundheit“, so UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. Schuld seien vor allem Diesel-Autos. Dass die Gemeinden schmutzige Diesel nicht aus den Innenstädten verbannen, könne „nicht akzeptiert