Stuttgart (dpa/lsw) - Stuttgart will Austragungsort bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 werden. Sollte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit seiner Bewerbung für die kontinentalen Titelkämpfe in gut sieben Jahren erfolgreich sein, hätte die Landeshauptstadt sicher Interesse, Spielort zu werden, sagte der Sprecher der Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG, Jörg Klopfer, am Freitag der Deutschen Press-Agentur (dpa). „Wir haben schon bei der WM 2006 gezeigt, dass die Mercedes-Benz Arena eine tolle Spielstätte ist“, erklärte Klopfer. „Stuttgart war immer Spielort bei großen internationalen Turnieren.“

Der DFB hatte am Freitag seine lange angekündigte Bewerbung um die EM auch offiziell beschlossen. Bis Anfang März will der Verband die Bewerbung mit insgesamt zehn möglichen Stadien beziehungsweise Spielorten bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) einreichen. Welche Spielorte dann letztlich infrage kommen, wird sich aber erst im September klären. Deutschland gilt als Favorit auf die Gastgeberrolle.

Das Stuttgarter Stadion war neben dem „Sommermärchen“ 2006 auch schon bei der WM 1974 und der EM 1988 Austragungsstätte. 1988 fand unter anderem das Halbfinale zwischen der Sowjetunion und Italien (2:0) am Cannstatter Wasen statt, 2006 gewann das deutsche Team in Baden-Württembergs Landeshauptstadt das Spiel um Platz drei gegen Portugal (3:1).

