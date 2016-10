Stuttgart (red) - 2581 Studierende haben sich zum Wintersemester neu an der Universität Hohenheim eingeschrieben - 127 Studierende mehr als im Vorjahr. Damit liegt die Zahl der Studenten bei derzeit 9329 und könnte in den kommenden Wochen weiter steigen: Bis Anfang Dezember läuft das Nachrückverfahren. „Damit ist die Universität Hohenheim praktisch ausgebucht“, kommentiert die Prorektorin für Lehre, Iris Lewandowski, im Vorfeld der heutigen Erstsemesterbegrüßung die Entwicklung. „Wir freuen uns, dass unser Studienangebot so regen Zuspruch findet.“ An der Obergrenze von 10 000 Studierenden wolle man dennoch festhalten. Dem