So könnte der Eiermann-Campus von der A 81 aus in Zukunft aussehen. Die Gerchgroup will die ehemalige IBM-Zentrale in Vaihingen großteils in Wohnungen umbauen. Ein umlaufendes „Schleifenhaus“ soll Anwohner künftig vor Autolärm schützen.Visualisierung: Steidle Architekten.