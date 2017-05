Stuttgart (dpa/lsw) - Die Firmen im Südwesten beurteilen ihre Lage trotz der Unsicherheiten in Großbritannien und den USA immer positiver. „Die Auftragseingänge nehmen aktuell sogar noch zu“, sagte der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) am Freitag in Stuttgart. „Wir gehen davon aus, dass der gute Nachfragetrend weiter an Breite gewinnt.“ Rund 96 Prozent der etwa 4000 Firmen in der aktuellen Konjunkturumfrage schätzen ihre Lage als „gut“ oder „befriedigend“ ein. Das ist eine leichte Zunahme im Vergleich zum Januar. Ein Drittel der Befragten erwartet in den kommenden Monaten sogar noch bessere Geschäfte.

