Stuttgart (dpa/lsw) - Der Kandidat für das Bundespräsidentenamt, Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), kommt am 20. Januar nach Stuttgart. Er werde im Landtag einen kurzen Vortrag halten und Fragen beantworten, sagte ein Sprecher der SPD-Landtagsfraktion am Freitag in Stuttgart. Eingeladen seien die Wahlmänner und Wahlfrauen für die Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt, sowie Gäste aus Wirtschaft, Politik, Medien, Wissenschaft, Kultur und von Verbänden. Der Auftritt solle dazu dienen, Steinmeiers Akzeptanz bei den Wahlleuten jenseits von Union und SPD zu steigern.

Steinmeier ist der Kandidat von Union und SPD für das höchste