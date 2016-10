Stuttgart (dpa/lsw) - Die Messstation am Neckartor in Stuttgart liefert seit Montag wieder Feinstaubwerte. Die Anlage war am Donnerstagnachmittag ausgefallen, wie eine Sprecherin des Verkehrsministeriums am Montag mitteilte. Der Wert für Sonntag liegt demnach bei 26 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Der Grenzwert beträgt 50 Mikrogramm. Seit Mittwochabend gilt in Stuttgart der Feinstaubalarm für Komfort-Kamine und seit Donnerstag für Fahrzeuge. Währenddessen sind die Menschen aufgerufen, ihre Autos stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Bei der ersten und einzigen Messung am Donnerstag vergangener Woche lag der Wert bei 33 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Vor Beginn des Alarms waren 40 Mikrogramm gemessen worden.

