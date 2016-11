Stuttgart (dpa) - Das starke Chinageschäft stützt das Absatzplus des Autobauers Daimler. «In China haben wir schon jetzt mit mehr als 387 000 verkauften Fahrzeugen seit Jahresbeginn den Gesamtjahresabsatz aus dem Vorjahr übertroffen», sagte Daimler-Vertriebschef Ola Källenius am Montag in Stuttgart. Die Zuwachsraten von Daimler sind höher als die der Konkurrenz. Allein im Oktober schaffte Daimler in China mit 42 200 verkauften Fahrzeugen ein Plus von 27,6 Prozent.

Weltweit verkaufte Daimler 184 606 Autos der Marken Mercedes-Benz und Smart - ein Plus von 11,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In Europa stieg der Absatz der Marke Mercedes-Benz um 9,6 Prozent. In Deutschland ging der Verkauf allerdings - wie auch in den USA - leicht um etwa ein Prozent zurück. Seit Jahresbeginn konnte Daimler seine Verkäufe weltweit um 12,2 Prozent auf 1,8 Millionen steigern und liegt damit nur noch knapp unter dem Vorjahreswert von 1,99 Millionen Fahrzeugen.