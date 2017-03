Von Uli Nagel





Stuttgart - Wegen einer technischen Störung einer Weiche entgleiste gestern um 13.40 Uhr ein Stadtbahnzug der Linie 15. Verletzt wurde niemand. Allerdings gab es auf den Linien 5, 6, 7, 12 und 15 erhebliche Behinderungen. Wegen der schwierigen und lang andauernden Bergungsarbeiten musste die Heilbronner Straße gesperrt werden. Die Folge: Staus in der City und auf der B 27.

Das Unglück ereignete sich an der Ecke Heilbronner Straße/ Friedhofstraße. Gegen 13.40 Uhr überfuhr ein 58 Jahre alter Stadtbahnführer mit einem Zug der Linie U15 in Richtung Stammheim die Weichenanlage. Als der vordere Teil des Zuges die Weiche passiert hatte, stellte diese sich um, sodass der hintere Teil weiter in die Friedhofstraße abbog. Dabei sprangen zwei Drehgestelle aus den Schienen.

Ungefähr 30 Fahrgäste wurden danach unverletzt von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst evakuiert. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG richtete in Zusammenarbeit mit der Taxizentrale einen Ersatzverkehr ein. Dennoch gab es massive Behinderungen, da auf diese Strecke neben der U 15 auch noch die Stadtbahnlinien U 5, U 6, U 7 sowie die U 12 unterwegs sind.

Die Bergungsarbeiten erwiesen sich als sehr schwierig, da zwei Fahrgestelle des Zuges außerhalb der Schienen standen. Deshalb musste zunächst ein Ende des Zugs mit dem Kranwagen der Berufsfeuerwehr zur Stabilisierung angehoben werden. Währenddessen wurde schweres Hydraulikgerät am anderen Ende in Stellung gebracht, um damit das etwa 20 Tonnen schwere Fahrzeug wieder auf die Schienen zu heben. Da die Stadtbahn immer wieder auf Spezialholz abgesetzt werden musste, um die Hydraulik neu zu justieren, dauerten die technisch aufwendigen Bergungsarbeiten insgesamt vier Stunden. Um 18 Uhr war es geschafft, der Stadtbahnzug stand wieder auf den Gleisen. Durch die Mitarbeiter der SSB, insbesondere deren technischen Dienst, wurde nach Abschluss der Bergungsarbeiten die eingesetzte Bahn auf Beschädigungen untersucht und dann durch einen Ersatzzug abgeschleppt.

Die Heilbronner Straße war bis 19 Uhr ab der Wolframstraße in Richtung Pragsattel gesperrt. In der Innenstadt kam es deshalb zu erheblichen Staus. Der Stadtbahnverkehr konnte bereits gegen 18.45 Uhr wieder freigegeben werden. Weshalb es zu der technischen Störung der Weiche kam, ist noch unklar. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.