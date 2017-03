Bad Cannstatt (red) - Der 58 Jahre alte Fahrer eines Ford Transit ist am Donnerstagnachmittag, 23. März, in der Schmidener Straße mit einer Stadtbahn kollidiert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro, verletzt wurde offenbar niemand. Der 58-Jährige befuhr gegen 17 Uhr die Schmidener Straße in stadtauswärtige Richtung. Auf Höhe der Thorner Straße wollte er offenbar nach links abbiegen und kollidierte dabei mit der in die gleiche Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U 2.

Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und zu Beeinträchtigungen im Stadtbahnverkehr.