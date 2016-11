Stuttgart (eh) - Technikbürgermeister Dirk Thürnau und der Leiter des Stadtmessungsamtes, Günter Siebers, haben gestern ein neues Angebot der Stadt für die Öffentlichkeit präsentiert: „Stuttgart3D“ ermöglicht eine wirklichkeitsgetreue Abbildung der Landeshauptstadt am Computer.

Wo ist der Straßenlärm am höchsten? Welchen Schatten wirft ein Gebäude um welche Uhrzeit? Wie fügt sich ein Neubau in die Umgebung ein? Auf welchen Dächern lohnt sich die Installation einer Photovoltaikanlage? Auf diese und viele weitere Fragen gibt es nun mithilfe des digitalen, dreidimensionalen Stadtmodells auf anschauliche Weise Antworten. In der