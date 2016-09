Stuttgart - Immer mehr Autobesitzer beantragen Wunschkennzeichen wie S-EX, S-AU, S-KY oder S-OS. Über den Boom freut sich die Stadt: Im vergangenen Jahr nahm sie fast 600 000 Euro damit ein. Tendenz steigend.

„Die Verwendung von Wunschkennzeichen wird immer beliebter“, sagt Matthias Franke, der Dienststellenleiter der zentralen Zulassungsstelle für Kraftfahrzeuge in Feuerbach. Seit Jahren steigt deren Zahl. Waren es 2008 noch rund 45 300, so lag die Anzahl 2010 bereits bei fast 48 700 und 2015 gar bei 58 028. In diesem Jahr ist eine neue Rekordmarke zu erwarten: In den ersten sechs