Stuttgart (dpa) - Die Stadt Stuttgart will die - teilweise zum Unesco-Weltkulturerbe ernannte - Weissenhofsiedlung kaufen. Die Stadt und der Bund als Eigentümer versuchten, eine Einigung dafür zu schaffen, wie „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag) unter Berufung auf Stuttgarts Finanzbürgermeister Michael Föll (CDU) berichteten. Föll zeigte sich demnach zuversichtlich, dass 2017 eine entsprechende Lösung erzielt werde. Ein Sprecher der Stadt bestätigte die Kaufabsicht auf Anfrage. Zwei Häuser der Weissenhofsiedlung waren im Sommer in das Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen worden.

