Stuttgart (seb) - Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) will gegen ihren ehemaligen Arbeitsdirektor Reinhold Bauer Schadenersatzansprüche in Höhe von 670 000 Euro geltend machen. In seiner Zeit als Personalchef soll er überhöhte Bezüge einzelner Betriebsräte bewilligt haben.

Anzeige

Auslöser für die Forderung waren hauptsächlich die Bezüge des Betriebsratschefs Klaus Felsmann. Aus Sicht der aktuellen SSB-Arbeitsdirektorin Sabine Groner-Werber sind diese deutlich zu hoch gewesen. Der Vorwurf: Der freigestellte Mitarbeiter verdiene inklusive aller Pauschalen mit rund 7850 Euro im Monat dreimal so viel, wie es ihm