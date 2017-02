Stuttgart (dpa/lsw) - Geflüchteten Deutsch beizubringen, garantiert nach Ansicht von Bildungsexperten noch keine Integration. Dieser Herausforderung müsse Deutschland mit tiefergehenden Anstrengungen begegnen, forderte Professor Wassilios Fthenakis, Präsident des Didacta Verbandes am Donnerstag in Stuttgart. Kinder mit Fluchterfahrung benötigten Orientierung und Zugang zu den Ressourcen ihrer neuen Umgebung. „Sie müssen lernen“, so Fthenakis, „das System zu verstehen, soziale Kontakte zu knüpfen und den Anschluss an die Arbeitswelt zu finden.“ Vom 14. Februar an werden in Stuttgart rund 90 000 Besucher zur fünftägigen Bildungsmesse didacta erwartet.

Anzeige