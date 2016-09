Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grünen haben das Fernbleiben ihrer Spitzenpolitiker bei der Grundsteinlegung von Stuttgart 21 verteidigt. Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand und Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz erinnerten am Freitag in Stuttgart daran, dass neben Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) auch Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bei dem Termin am Freitag fehlten.

„Wenn man eine Einladung ausspricht, dann kann es eben passieren, dass nicht alle dieser Einladung auch folgen können“, sagte Hildenbrand. Schwarz verwies darauf, dass zwei Mitglieder der Grünen-Landtagsfraktion an der Grundsteinlegung teilnähmen. Die Abwesenheit verschiedener Grünen-Politiker hatte unter anderem bei der SPD Kritik hervorgerufen. Die Grünen sehen das Bahnprojekt kritisch, arrangierten sich aber nach der Volksabstimmung zugunsten eines Weiterbaus im November 2011 zähneknirschend damit.

Anzeige