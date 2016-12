Stuttgart (dpa/lsw) - Die SPD-Fraktion hat die aus Baden-Württemberg stammende Schauspielerin Natalia Wörner als Wahlfrau für die Bundespräsidentenwahl bestimmt. Auch der neue Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags, Wolfgang Grenke, SPD-Landeschefin Leni Breymaier und IG-Metall-Landeschef Roman Zitzelsberger reisen zur Bundesversammlung nach Berlin, wie die Fraktion am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Die Grünen mit insgesamt 26 Plätzen haben ihre Liste noch nicht komplettiert. Es müssten noch Gespräche mit einigen der externen Wahlleute geführt werden, sagte ein Fraktionssprecher. Auch die CDU ist noch nicht soweit, während die Fraktionen von AfD und FDP ihre Vertreter bereits benannt haben.

Die SPD entsendet insgesamt elf Wahlmänner und - frauen, um Mitte Februar über das neue Staatsoberhaupt abzustimmen. Der Landtag insgesamt befindet über seine 80-köpfige Delegation in der letzten Plenarsitzung dieses Jahres am 21. Dezember.

