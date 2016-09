Stuttgart (red) - Am Samstag, 24. September, öffnet das Stuttgarter Staatsministerium den Park der Villa Reitzenstein. Unter dem Motto „Wir können auch anders“ sind auch die Schauspieler der ZDF-Krimireihe „Soko Stuttgart“ in der Richard-Wagner-Straße 15 vertreten. Von 14 bis 16 Uhr sind nahezu alle Hauptdarsteller der Bavaria Fernsehproduktion zu Gast und zeigen, was sie sonst noch können. Unter anderem unterhalten Astrid M. Fünderich alias Hauptkommissarin Martina Seiffert und „Schrotti“ Michael Gaedt humorvoll mit Popsongs und Evergreens. Peter Ketnath (Kriminalhauptkommissar Jo Stoll) liest aus „Germania“ von Tacitus sowie humoristische Stücke von Karl Valentin. Benjamin Strecker, der Rico Sander verkörpert, erzählt Witze für den guten Zweck. Karl Kranzkowski (Kriminaldirektor Michael Kaiser) bringt Besuchern den Verfasser der sowjetischen Hymne, Sergei Wladimirowitsch Michalkow, näher. Christian Pätzold, der als Friedemann Sonntag die Asservatenkammer leitet, präsentiert Teile seines neuen Taddäus-Troll-Programms mit dem Titel „Oh Heimatland“.Eva Maria Bayerwaltes (Rechtsmedizinerin Professor Lisa Wolter) schließlich beweist mit Geschichten und Gedichten von Wilhelm Busch, wie humorvoll sie sein kann.

