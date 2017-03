Stuttgart - Negativimage? Von wegen: Stuttgart ist bei Touristen beliebter denn je. Mit 3,7 Millionen Übernachtungen und fast zwei Millionen Gästen wurden neue Rekordmarken erzielt. Die Schwabenmetropole lockt vor allem Besucher aus dem Ausland an.

Der Wachstumstrend hält an, stellt Thomas Schwarz, Leiter des Statistischen Amtes der Stadt, mit Blick auf die Zahlen fest: Im vergangenen Jahr wurden 1 998 477 Gäste in den Stuttgarter Beherbergungsbetrieben mit zehn und mehr Betten registriert - ein Plus von 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Gäste buchten 3 706 017 Übernachtungen - 4,1