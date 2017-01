Von Mathias Kuhn





Stuttgart - Das Jahr 2017 fing für Polizeieinsatzleiter Harald Weber und seine rund 700 Kollegen in der Innenstadt ruhig an. Mehr als tausend zumeist junge Menschen feierten auf dem Schlossplatz. Mit Raketen und Böllern begrüßten sie das Neue Jahr. Brenzlige Situationen erstickten die Polizisten im Keim. Um 23 Uhr räumten sie kurzfristig die Arnulf-Klett-Passage. „Unser Konzept der erhöhten Polizeipräsenz ging auf“, sagt Weber.

Das Jahr 2017 ist gerade 45 Minuten alt, als Harald Weber sich einen Schluck Tee im Versorgungszelt vor dem Neuen Schloss genehmigt. Zeit zum Aufwärmen und Durchschnaufen für ihn. Fünf Stunden zuvor herrschte Anspannung: 20.20 Uhr ist der Platz vor dem Neuen Schloss abgeriegelt. Immer mehr Polizeifahrzeuge parken dort. Lampen beleuchten den Platz taghell. „Wie in einer Kaserne“, sagt ein Passant. Am Eckensee bauen Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerk Leuchtmasten auf. Am Landtag bereiten sich Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes vor. „Wir sind mit elf Mitarbeitern und vier Diensthunden im Park im Einsatz“, sagt eine Mitarbeiterin.

Anzeige

20.50 Uhr: Besucher verlassen das Opernhaus, eilen Richtung Königsstraße. Blaulicht vor dem Hauptbahnhof. Dutzende junge Männer verlassen die Klett-Passage fast fluchtartig. Die Polizei - auch Beamte der Landes- und Bundespolizei - ist in der City präsent. In Achtergruppen - Rücken an Rücken - stehen Polizeibeamte an neuralgischen Punkten, begleiten aufmerksam das Treiben.

21.20 Uhr: 200 Besucher bevölkern die Grünflächen zwischen Neuem Schloss und Königsbau. Der Königsbau ist mit Gittern abgeriegelt. Scheinwerfer strahlen vom Dach. Vereinzelt steigen Raketen in die Luft. Polizeibeamte mit Videokameras halten das Szenario fest. Ein Funkspruch von Kollegen am Hauptbahnhof kündigen „Züge mit alkoholisierten Besuchern aus der Region“ an.

21.45 Uhr: Die Klett-Passage wird zur Partyzone. Junge Männer versammeln sich, tanzen übermütig zu Klängen ihrer Heimat. Schaulaufen am letzten Tag des Jahres. Vereinzelt stolzieren aufreizend bekleidete Frauen durch das Spalier der oft alkoholisierten Männer. Eine explosive Mischung. Die Polizeibeamte halten sich im Hintergrund auf, beobachten. Ihr Anblick vermittelt Passanten, die zu den Haltestellen wollen, ein Gefühl der Sicherheit. Jeder Anflug einer brenzligen Situation wird im Keim erstickt.

22.30 Uhr: Weber zieht sich mit Kollegen der Bundespolizei zur Lagebesprechung in die Schalterhalle zurück. In der Passage befinden sich rund 500 Personen. Es wird zu unübersichtlich. „Wir räumen“, entschließen sich die Verantwortlichen zur konzertierten Aktion.

22.55 Uhr: Sämtliche Ein- und Ausgänge sind abgeriegelt. Polizeiketten rücken vor. Friedlich feiernd verlassen die Gäste die Passage über die Rolltreppe, laufen zum Schlossplatz. Minütlich füllt er sich. 23.20 Uhr: Minus drei Grad Celsius zeigt die Anzeige am Marquardtbau. Raketen steigen in die Luft. Böller detonieren. „Keine Feuerwerkskörper in die Menge werfen“, ermahnt eine Leuchtschrift an einem Polizeifahrzeug. Statt Raketen aus einer Flasche starten zu lassen, entzünden viele das Feuerwerk aus der Hand. Etliche Raketen schwirren quer in die Höhe.

23.50 Uhr: Der Lärm wirdohrenbetäubend. Raketen fliegen kreuz und quer durch die Luft. Die Leuchtanzeige am Marquardtbau ist nicht mehr lesbar. Beißender Rauch. Das Verkehrsministerium registriert erhöhten Feinstaubwert. Die Messstation am Neckartor zeigte 51 Mikrogramm der Partikel.

0.20 Uhr: Der Schlossplatz leert sich. Die Polizisten achten darauf, dass der Abmarsch zu den Stadtbahnen geregelt verläuft. Ein Rauchmelder löst einen Fehlalarm aus. Feuerwehrfahrzeuge fahren am Kleinen Schlossplatz vor.

0.45 Uhr: „Rund ein Dutzend Tatverdächtige wurden festgenommen, meistens wegen Körperverletzungen“, sagt Polizeisprecher Olef Petersen. Anzeigen zu Übergriffe auf Frauen, Raub- und Sexualdelikte lagen am Neujahrsmorgen nicht vor. „Unser Konzept der verstärkten Präsenz ist aufgegangen“, ist Weber erleichtert. Das Leuchtband am Polizeifahrzeug wünscht „Ein gutes neues Jahr.“

Um 7 Uhr beginnt für Anna Häring vom Mars Gebäudeservice der erste Arbeitstag 2017. Mit Rechen, Besen und Laubsaugern fegen sie und ihre Kollegen die Reste der Silvesterparty zusammen. „Da werden wir bis morgen beschäftigt sein“, sagt sie. Rund 50 Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) reinigen Stuttgarts Straßen. „Die komplette Beseitigung des Silvestermülls wird die gesamte zweite Januarwoche andauern“, sagt AWS-Sprecherin Annette Hasselwander. 2016 wurden insgesamt 19 Tonnen Silvestermüll erfasst.