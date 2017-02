Stuttgart (red) - Sieben Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro sind die Folgen eines Küchenbrandes am Samstag gegen 8 Uhr in der Senefelder Straße in Stuttgart-West. Mehrere Anwohner bemerkten die Rauchentwicklung in dem vierstöckigen Gebäude und verständigten die Rettungskräfte. Bei deren Eintreffen hatten die meisten Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Das feuer war schnell gelöscht. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in der Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus. Sieben Bewohner im Alter von 27 bis 79 Jahren zogen sich eine Rauchgasvergiftung zu, drei von