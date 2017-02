Stuttgart (dpa/lsw) - Sieben Menschen im Alter von 27 bis 79 Jahren haben bei einem Küchenbrand in einer Stuttgarter Wohnung Rauchgasvergiftungen erlitten. Drei von ihnen wurden am Samstag zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Bewohner des vierstöckigen Hauses hatten am Morgen Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer hatten die meisten Bewohner das Haus bereits verlassen. Zur Ursache des Feuers im zweiten Obergeschoss gab es zunächst keine Erkenntnisse. Den Sachschaden gab die Polizei mit rund 10.000 Euro an.

